Pasta fredda con tonno melanzane e cipolle (Di lunedì 27 luglio 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta2 melanzane medie1 cipolla grande200 gr. di tonno affumicatoOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale q.b.Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la Pasta. Intanto tagliate le melanzane a cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela alle ... Leggi su termometropolitico

72pare : @el_marrano Io pure. Sono stufa di melone, pasta fredda, riso freddo, tutto freddo. Polenta e funghi e Maalox - AlgeloAlfredo : @The_IAM_guy @saintone79 @manuela_reich Perchè l uovo nell acqua fredda con la pasta?????? - sifeba11 : Pasta e ceci fredda a insalata - LoredanaCavotta : Pasta fredda con zucchine - omgdrewshug : ho fatto due etti di pasta fredda per la prima volta ma mi fa cagare ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta fredda

dissapore

Bella l'estate al mare o al fresco in montagna! Ma per chi rimane in città? Come sopravvivere? Ecco delle strategie anti afa per rinfrescarsi e ritrovare il benessere Strategie anti afa per rinfrescar ...Tutti ne abbiamo uno, preferito. Lo portiamo con noi con cura e attenzione per tutta la vita. Custodito nella dispensa della memoria. Un piatto che ricorda l'infanzia, un momento particolare, un compo ...