Pallone d’Oro, Rummenigge: “Andava a Lewandowski ma la Francia ha sospeso tutto. Premio torni alla Fifa” (Di lunedì 27 luglio 2020) L'ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha commentato con toni polemici la decisione di France Football di non assegnare il Pallone d'Oro per la stagione corrente.NON SIAMO CONTENTIcaption id="attachment 488737" align="alignnone" width="1024" getty images/captionLe parole dell'ex attaccante dell'Inter in merito alla decisione di non assegnare il prestigioso Premio: "Forse ci rivolgeremo di nuovo alla FIFA e diventeranno di nuovo i responsabili del Premio. Tutti tranne il campionato francese hanno terminato la stagione. Pertanto, il Pallone d'Oro deve essere assegnato al miglior calciatore".STAGIONE INCREDIBILE - "Robert Lewandowski sta vivendo una stagione fantastica. Questa è forse la migliore stagione della sua carriera. ... Leggi su itasportpress

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - SimoneFocarazzo : @fufo56 No Fulvio! Quest’anno no! Hanno vinto grazie ad un Dybala da pallone d’oro( dopo il Covid) molto più di Ronaldo. - ItaSportPress : Pallone d'Oro, Rummenigge: 'Andava a Lewandowski ma la Francia ha sospeso tutto. Premio torni alla Fifa' -… - enricoI00 : @tottimitico Ora che l’Atalanta è in Champions sicura per il prossimo anno, hanno deciso di mettere Ilicic in ghiac… - GiuseppeJk72 : RT @nonleggerlo: #Airport98, realizzato da una agenzia di Amsterdam per @nikefootball. Già quella formazione faceva sognare di suo, figurat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone d’Oro Ajeressera ô Tardini 'o Napule asseccaje n'ata fijura marrò IlNapolista