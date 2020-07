OMS: studi spingono a rivedere la modalità del contagio (Di lunedì 27 luglio 2020) L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto l’esistenza di prove emergenti. Secondo le quali il coronavirus può essere diffuso da minuscole particelle. Sospese nell’aria. La trasmissione aerea non può essere esclusa in ambienti affollati, chiusi o poco ventilati, ha detto un funzionario. Se l’evidenza fosse confermata, potrebbe influire sulle linee guida per gli spazi interni. … Leggi su periodicodaily

