Multiservizi, Cisl: tempo stringe, necessario confronto su futuro (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Siamo ancora in attesa della convocazione da parte del Campidoglio per parlare del futuro dei circa 2.400 lavoratori della Roma Multiservizi, ma non resteremo fermi a lungo: il tempo stringe e pretendiamo di confrontarci sul destino di un appalto che da’ lavoro a migliaia di persone e garantisce il trasporto scolastico, la pulizia dei nidi e delle scuole di infanzia, l’assistenza, ovvero servizi fondamentali per cittadinanza. Purtroppo, per i lavoratori del ‘doman non v’e’ certezza’”. E’ quanto dichiara il segretario territoriale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Paolo Le Foche, aggiungendo che “la situazione e’ inaccettabile, sia nel merito che nel metodo: il prossimo 31 luglio scadra’ la proroga del ... Leggi su romadailynews

Una giornata di sciopero per le lavoratrici del call center di Arcidosso. E’ in programma mercoledì 29 luglio ed è stata indetta da Fisascat Cisl, per esprimere la propria preoccupazione sul futuro de ...

Cup e front office Asl, picchetto dei lavoratori al Campo di Marte

Si è tenuto stamani (27 luglio= il picchetto al Campo di Marte di Filcams Cgil, Fisascat Cisl (nella foto Sonia Campeol di Filcams e Giovanni Bernicchi di Fisascat, anche insieme ai lavoratori, ndr) ...

