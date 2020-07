Milano ricorda la strage via Palestro, sindaco Sala: “Mafie sono minaccia costante. Nessuna tolleranza per chi sfrutta le disgrazie per profitto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Commemorazione del 27esimo anniversario della strage di via Palestro questa mattina a Milano, dove ha partecipato il sindaco Giuseppe Sala e le istituzioni cittadine. “Le mafie sono una minaccia costante e la ripresa degli investimenti pubblici alimenteranno l’interesse sulla città. Ma i mafiosi non si illudano”, ha detto il sindaco, “non ci sarà tolleranza verso chi vuole sfruttare le disgrazie dei cittadini e l’emergenza sanitaria per ottenere profitto”, ha concluso Sala, “e come sempre abbiamo fatto qui a Milano, vi sconfiggeremo. Lo dobbiamo a chi, in via Palestro, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

