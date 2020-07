Mal di testa: dolci, formaggi e vino non scatenano attacchi, ecco i colpevoli e come capire se è sintomo di altra malattia (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli attacchi di mal di testa sono molto temuti, ed infatti “i pazienti spesso cercano di evitare quei fattori che associano all’arrivo del dolore. C’è chi chiama in causa i dolci, un particolare tipo di vino, o il formaggio. E lo elimina dalla dieta per un po’, trovando all’inizio qualche beneficio. Peccato però che dopo un po’ l’emicrania ritorni“: lo ha dichiarato Messoud Ashina, neurologo dell’University of Copenhagen, in occasione del 13° Congresso dell’European Headache Federation, tenutosi ad Atene lo scorso anno. L’esperto ha puntato il dito su due elementi: “Mancanza di sonno e turni di lavoro sballati. In questo caso non abbiamo dubbi che favoriscano gli ... Leggi su meteoweb.eu

lanuvolarossa : Il fresco del mattino, il silenzio, il mal di testa passato. - Manto004 : @RobertoHusky49 @depi_depi74 Avevo mal di testa! Basta svegliarsi presto! Fa caldo! - nuvolacosmica : Svegliarsi col mal di testa...secondo me questa notte il cuscino ha parlato troppo!! - autumnplains : È da ieri sera che ho un mal di testa assurdo. Ma che è - lucadimeo19881 : RT @Focus_it: Perché il gelato può provocare il mal di testa? -

Ultime Notizie dalla rete : Mal testa l mal di testa «tensivo» come va curato? È possibile prevenirlo Corriere della Sera I frutti più ricchi d’acqua per idratarsi in estate

Soprattutto quando arriva l'estate, idratarsi è importantissimo. Per fortuna, grazie all'alimentazione, è possibile ottimizzare l'apporto idrico. Trascurarlo è pericoloso. Tra gli effetti collaterali ...

Se arriva una malattia addio vacanze

Siamo in piena estate. Per molti sono giorni di vacanza, un po’ di allegria e rilassamento da passare con parenti e amici per dimenticare – sempre con la dovuta avvedutezza – la presenza del Covid 19.

Soprattutto quando arriva l'estate, idratarsi è importantissimo. Per fortuna, grazie all'alimentazione, è possibile ottimizzare l'apporto idrico. Trascurarlo è pericoloso. Tra gli effetti collaterali ...Siamo in piena estate. Per molti sono giorni di vacanza, un po’ di allegria e rilassamento da passare con parenti e amici per dimenticare – sempre con la dovuta avvedutezza – la presenza del Covid 19.