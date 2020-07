Juve, senti Ancelotti: "Scudetto meritato. Sarri inciderà di più il prossimo anno" (Di lunedì 27 luglio 2020) TORINO - " E' stato uno Scudetto meritato, anche se ha avuto più difficoltà rispetto al passato". Così il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti , commenta il nono Scudetto di fila vinto dalla Juventus ... Leggi su corrieredellosport

Infortunio Dybala, la Juve in ansia: si teme lesione. A rischio la Champions

L’infortunio di Paulo Dybala preoccupa la Juventus. Per l’argentino si teme un lungo stop. A rischio la Champions League. Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio a pochi ...

Juventus, Pogba-Zaniolo. Sogno Zapata. Il mercato per il 10° scudetto di fila

La Juventus ha appena suonato la nona sinfonia dopo il 2-0 alla Sampdoria che ha consegnato una volta in più la Signora nella storia del calcio italiano, ma già pensa al decimo scudetto consecutivo. U ...

