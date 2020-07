In Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) – Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. E che in Italia colpisce di più in Sicilia. E’ l’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR), scoperta in Portogallo negli anni ’50 e oggi diffusa in tutto il mondo con circa 50.000 persone affette. Nel nostro Paese si associa a oltre 20 diverse varianti del gene TTR delle 100 note, alcune delle quali raggiungono una maggiore frequenza in ristrette aree geografiche, proprio come la Sicilia. A questa malattia rara è stato dedicato il progetto, a cui ha partecipato la Regione Sicilia, ‘Innovazione Inclusiva’ promosso ... Leggi su calcioweb.eu

