Il vettore inglese collega già lo scalo calabrese con Malpensa e Basilea (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – EasyJet ha inaugurato sabato 25 luglio la nuova rotta Ginevra-Lamezia con un volo che ha trasportato in Calabria 170 passeggeri. Ad accogliere l’aeromobile del vettore inglese il nuovo presidente di Sacal, Giulio De Metrio, il quale ha sottolineato come il nuovo collegamento rappresenti “un chiaro segnale dell’attenzione di easyJet al grande potenziale del territorio calabrese e dei suoi aeroporti che ne costituiscono la porta di accesso”. Il volo sarà operativo fino al 26 settembre. La rotta, che avrà frequenza bisettimanale, il martedì e giovedì, si aggiunge ai collegamenti già operati da easyJet dallo scalo lametino per Milano Malpensa e Basilea. Leggi su quifinanza

