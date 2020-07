Il grande Adolfo Celi, attore cinico, uomo timido (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 27 luglio del 1922 nasceva Adolfo Celi, che quindi, fosse ancora tra noi, avrebbe compiuto oggi 98 anni. Un traguardo per nulla impossibile, per un cattivo vero. Per un cinico. Per un cuore di ghiaccio capace di sciogliersi soltanto per una risata. Perché questo è stato Adolfo Celi sullo schermo. Il professor Sassaroli (Amici miei e Amici miei II) che pur di partecipare a una scorribanda con gli amici rimanda un intervento chirurgico da cui dipende la vita del suo paziente. Il criminale Emilio Largo, potente nemico di James Bond, che punisce chi sbaglia dandolo in pasto agli squali e chi lo tradisce con la tortura (Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono).James Brooke, avventuriero senza scrupoli che uccide chiunque minacci il suo regno criminale (serie ... Leggi su huffingtonpost

