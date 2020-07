Halo Infinite è Halo Combat Evolved senza limiti e confini (Di lunedì 27 luglio 2020) Halo Infinite porterà la serie verso un gameplay decisamente diverso, come abbiamo visto alcuni giorni fa. Come parte di una recente sessione Q&A, Chris Lee, responsabile di 343 Industries, ha descritto il nuovo titolo partendo da Halo Combat Evolved, dicendo che Infinite, sostanzialmente, è un Halo CE senza confini."La campagna in Halo Infinite è la campagna più ambiziosa che abbiamo mai creato in un gioco Halo. È un'esperienza aperta ed espansiva per i giocatori, ed è molte volte più grande delle nostre ultime due campagne messe insieme. Offriremo ... Leggi su eurogamer

