Grazie a un fungo cresciuto a Chernobyl potremmo riuscire a sopravvivere su Marte (Di lunedì 27 luglio 2020) (foto: Pavlo Gonchar/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)A proteggerci dalle radiazioni, qui sulla Terra ci pensano il campo magnetico e l’atmosfera. Ma nello Spazio la storia è completamente differente: basti pensare che gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) ricevono una quantità di radiazioni 20 volte superiore a quella che riceviamo noi in un anno. Uno dei principali ostacoli per le future missioni spaziali, e che, una volta risolto, ci permetterà di sopravvivere per lunghi periodi di tempo nello Spazio e colonizzare, per esempio, la Luna e Marte. Ma come fare a difenderci dai pericolosissimi raggi cosmici? A proporre oggi una soluzione è il team di ricercatori dell’università di Stanford che si è focalizzato su un organismo davvero bizzarro: un fungo ... Leggi su wired

