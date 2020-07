Giovanni, il giovane infermiere dimenticato: “Intervenga Speranza” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Un debolmente positivo è un soggetto che continua a portare nel suo sangue tracce del virus, che tampone dopo tampone non vuole abbandonarlo. Un debolmente positivo però, non è per forza di cose un ‘caso contagioso’: una recente ricerca dell’Ospedale San Matteo di Pavia dimostra come sia sufficiente un esame di laboratorio supplementare per mettere in coltura il materiale proveniente dal tampone di questi soggetti e vedere se si replica e se ha reale capacità infettiva. Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, interviene sul caso del giovane infermiere marchigiano, di stanza in Lombardia, Giovanni Formiconi. 24 anni appena, subito dopo la laurea, “è stato lanciato allo sbaraglio nella battaglia contro il Covid. Ha lottato, ha combattuto in trincea per la salute degli italiani. Giovanni è uno di quelli che si è ammalato per difenderci dal ‘mostro’. Ma oggi lo Stato e le Regioni lo hanno abbandonato a se stesso”. Leggi su dire

Milli19751 : RT @ultimenotizie: Un giovane 21enne si è suicidato nella notte a #Roma, intorno alle 2:30, dopo una lite con la fidanzata. Il ragazzo si è… - ZanellaRina : ''Controllato anche un giovane senegalese, in regola sul territorio, che tuttavia si è opposto…' — Giovanni Ferri - lacittanews : Il giovane è morto all'ospedale San Giovanni per i traumi riportati. A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stata… - francoamicucci1 : RT @ultimenotizie: Un giovane 21enne si è suicidato nella notte a #Roma, intorno alle 2:30, dopo una lite con la fidanzata. Il ragazzo si è… - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Un giovane 21enne si è suicidato nella notte a #Roma, intorno alle 2:30, dopo una lite con la fidanzata. Il ragazzo si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni giovane Giovanni, il giovane infermiere dimenticato: "Intervenga Speranza" - DIRE.it Dire Nursing Up: Italia prende a calci chi ha combattuto il covid-19

Roma, 27 lug. (askanews) - Un debolmente positivo è un soggetto che continua a portare nel suo sangue tracce del virus, che tampone dopo tampone non vuole abbandonarlo. Un debolmente positivo però, no ...

La piccola tennista Frida Santoni del Ct Montarello vince il torneo U12 del Next Gen di Torgiano

La giovane tennista del Ct Montarello Frida Santoni (foto) vince il torneo U12 dell’Umbria Next Gen, andato in scena a Torgiano. Dopo aver eliminato la testa di serie n° 1 Giorgia Alunni (4.3) la spol ...

Roma, 27 lug. (askanews) - Un debolmente positivo è un soggetto che continua a portare nel suo sangue tracce del virus, che tampone dopo tampone non vuole abbandonarlo. Un debolmente positivo però, no ...La giovane tennista del Ct Montarello Frida Santoni (foto) vince il torneo U12 dell’Umbria Next Gen, andato in scena a Torgiano. Dopo aver eliminato la testa di serie n° 1 Giorgia Alunni (4.3) la spol ...