Giovanna Abate progetti estivi | Addio definitivo a Sammy dopo Uomini e Donne (Di lunedì 27 luglio 2020) Giovanna Abate è pronta a voltare pagina e parla dei suoi progetti estivi e dell’Addio definitivo da Sammy Hassan dopo la fine della sua storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo un percorso lungo e complicato a ricevuto l’ennesimo bluff all’interno del programma. L’Abate ha così deciso di scegliere Sammy Hassan convinta di poter creare fuori e lontano dalle telecamere una storia d’amore con i fiocchi che in realtà si è rivelata una vera e propria delusione. Giovanna infatti, dopo meno di un mese dall’uscita di Uomini e ... Leggi su giornal

LadyNews_ : #SammyHassan su #GiovannaAbate: 'Non si fidava di me, non è scattato l'innamoramento' - gossipnewitalia : Uomini e Donne Giovanna Abate e Davide Basolo stanno insieme? - infoitcultura : Giovanna Abate spara a zero su Sammy e replica a Giulio Raselli - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Deianira insinua un dubbio su Giovanna Abate - infoitcultura : Giovanna Abate insieme a Umberto Gaudino? La risposta del ballerino -