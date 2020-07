Gatto abbandonato dopo la nascita ha il naso a farfalla e pigola invece di miagolare (Di lunedì 27 luglio 2020) Il gattino abbandonato che pigola invece di miagolare. La storia a lieto fine della piccola Aela è accaduta a Los Angeles alcune settimane fa dove l’esperta gattara Ashley Kelley dell’associazione Wrenn Rescues è corsa in aiuto di una signora che aveva trovato nell’angolo di un cortile una pallina di pelo mugolante. Solo che invece di miagolare, il gattino, con appena qualche giorno di vita, sembrava pigolare come un pulcino. Kelley ha intanto recuperato il micino, l’ha reidratato e aiutato a nutrirsi 24 ore su 24 per diversi giorni. Successivamente grazie all’aiuto del veterinario di fiducia ha scoperto che il piccolo aveva una malformazione al naso e alla bocca, causa oltretutto probabile del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

