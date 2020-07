Formazioni ufficiali Benevento-Chievo: Serie B 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Benevento-Chievo, match della trentottesima giornata di Serie B 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo nel turno conclusivo della stagione regolare alle 21:00 di lunedì 27 luglio nella cornice dello Stadio Vigorito. Speranza playoff per gli ospiti a caccia dei tre punti necessari per portarsi tra le prime otto. Ma di fronte ci sarà la regina del campionato: quel Benevento che vuole chiudere bene un campionato stellare che ha permesso ai sanniti di conquistare la Serie A. Le Formazioni ufficiali Benevento: in attesa Chievo: in attesa Leggi su sportface

Calciodiretta24 : Serie A, Pescara – Livorno: le formazioni ufficiali della partita - infoitsport : SERIE A - Roma-Fiorentina, Spal-Torino, Cagliari-Udinese e Verona-Lazio, le formazioni ufficiali - news_bologna : Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali - laziopress : - pasqualinipatri : -