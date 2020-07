Con questo metodo potrai dire addio agli ALONI sugli specchi! (Di lunedì 27 luglio 2020) I vostri specchi sono costantemente pieni di ALONI? Ecco tutti i consigli per poterli eliminare. Il bicarbonato di sodio Uno degli ingredienti maggiormente utilizzati durante le pulizie domestiche è il bicarbonato di sodio. Unendo 45 grammi di bicarbonato di sodio con 500 ml di acqua, potete preparare un composto da vaporizzare sul vostro specchio. L’aceto di vino bianco L’aceto di vino bianco è un altro rimedio perfetto da utilizzare in diverse occasioni, come ad esempio l’eliminazione degli ALONI presenti sugli specchi e sui vetri. Dopo aver immerso un panno in acqua ed aceto, strofinarlo direttamente sulla superficie da trattare. Le bustine del tè Riciclate le bustine del tè, ed utilizzatele per detergere i vetri. Immergete la bustina all’interno di un ... Leggi su pianetadonne.blog

