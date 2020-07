Compra uno smartphone, ma nella scatola trova un pacco di… (Di lunedì 27 luglio 2020) È successo nei giorni scorsi a Gallipoli. Pare che un uomo, dopo aver acquistato uno smartphone, si sia accorto che la scatola conteneva tutt’altro rispetto all’oggetto scelto. Gli agenti hanno descritto la vicenda come l’ennesimo caso di truffa dei “pacchi scambiati”. Secondo le ricostruzioni infatti, pare un cittadino, forse peccando di eccessiva ingenuità, ha deciso di Comprare un cellulare da un uomo che si trovava in strada. Dopo aver visto il telefono in ottimo stato la vittima ha pensato che si trattasse di vero affare. Ma così non è stato. Lo smartphone che il “venditore occasionale” aveva mostrato all’incauto Compratore era un telefono di ultima generazione. Ma al momento dello scambio si è ... Leggi su velvetgossip

sabribri1977 : RT @noitre32: L’affarone di Azzolina: compra 3 milioni di banchi “innovativi” a 300 euro l’uno, ma online costano 30 dollari: - Emanuele676 : @avvmacellaro Divertente come paragonate uno che ha 5 milioni all’estero a chi compra mascherine, vaccini e materiale per la scuola. - Alejester : RT @mariobortoluss1: L’affarone di Azzolina: compra 3 milioni di banchi “innovativi” a 300 euro l’uno, ma online costano 30 dollari https:/… - Vx3Almighty : @Niikolxss Compra uno slot e rivendilo - JuveUK1 : @ForzaJuveEN Attenti che l Inter se li compra tutti e ci prova a vincere uno scudetto! -

Ultime Notizie dalla rete : Compra uno Gesù ci insegna che il vero tesoro si trova nelle cose semplici Verona In Compra uno smartphone, ma nella scatola trova un pacco di…

È successo nei giorni scorsi a Gallipoli. Pare che un uomo, dopo aver acquistato uno smartphone, si sia accorto che la scatola conteneva tutt’altro rispetto all’oggetto scelto. Gli agenti hanno descri ...

Centro di gravità permanente, Cristiano Ronaldo è uno show senza tempo

TORINO. Trentun gol tra ricci, codino, cerchietto, come se fosse facile, come se segnare più di 50 reti in Serie A, in due stagioni, fosse tanto semplice quanto cambiare pettinatura ed eguagliare il m ...

È successo nei giorni scorsi a Gallipoli. Pare che un uomo, dopo aver acquistato uno smartphone, si sia accorto che la scatola conteneva tutt’altro rispetto all’oggetto scelto. Gli agenti hanno descri ...TORINO. Trentun gol tra ricci, codino, cerchietto, come se fosse facile, come se segnare più di 50 reti in Serie A, in due stagioni, fosse tanto semplice quanto cambiare pettinatura ed eguagliare il m ...