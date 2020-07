Caronno, casetta dell’acqua pronta da un mese ma ferma: manca la corrente (Di lunedì 27 luglio 2020) La casetta dell’acqua della frazione Bariola, a Caronno Pertusella, è pronta da un mese ma non può essere attivata perché manca la corrente: Enel non l’ha allacciata al contatore. “La nostra povera casetta cerca una raccomandazione per ottenere dai signori dell’Enel il contatore – ironizza il presidente del Comitato Pro-Bariola Fulvio Zullo, che è anche … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Caronno, casetta dell’acqua pronta da un mese ma ferma: manca la corrente proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

