Brega Massone | La scelta è sbagliata ma lui ormai è finito

Milano, 27 luglio 2020 - «Cosa posso dire? Non è giusto . Parlo da ex paziente e la prima cosa che mi verrebbe da dire, a caldo, è questa: non è giusto. Si dovrebbero conoscere, come si dice, le ...

Milano, 27 luglio 2020 - Pier Paolo Brega Massone può continuare a scontare a casa il resto della condanna a 15 anni e 6 mesi per truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale, falsità ideologica e ...

Milano, 27 luglio 2020 - «Cosa posso dire? Non è giusto. Parlo da ex paziente e la prima cosa che mi verrebbe da dire, a caldo, è questa: non è giusto. Si dovrebbero conoscere, come si dice, le motiva ...

