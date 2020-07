Barcellona contro Arthur: «Nessun interesse verso il club» (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Barcellona ha criticato il comportamento di Arthur dopo la richiesta di non concludere la stagione, in attesa della Juventus È rottura totale fra Arthur e il Barcellona dopo la richiesta del centrocampista, promesso sposo della Juventus, di tornare in Brasile e non partecipare alla Champions League. «Non ha mostrato alcun interesse a convincere Quique Setien per contare su di lui nel finale di campionato», questa la versione del club blaugrana, intenzione ad agire per vie legali contro il calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Barcellona, contro il Napoli potrebbe rientrare Dembelè - ilNapolista IlNapolista Arthur scarica il Barça: non tornerà per la sfida col Napoli, club imbestialito

Clamoroso risvolto in casa Barcellona, dove domani riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida dell'8 agosto contro il Napoli. Arthur, che prossimamente vestirà la maglia della Juve con Pjanic ...

E' ancora lunga la strada per Barcellona. Rino Gattuso sta provando faticosamente a tenere la squadra concentrata su un campionato che per il Napoli rappresenta ormai solo un lungo avvicinamento alla ...

