Alex Zanardi ennesima operazione alla testa. Le sue condizioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi è stato operato nuovamente. Questa volta — la quarta, dopo l’incidente del 19 giugno, avvenuto vicino a Pienza, Siena, mentre con la sua handbike prendeva parte a una staffetta benefica — all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova dallo scorso venerdì. A comunicarlo è lo stesso ospedale: «Il giorno successivo al trasferimento presso la terapia intensiva neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta», si legge in una nota del nosocomio milanese, «il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo». Le ... Leggi su howtodofor

rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - SkySportF1 : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele di Milano. News di oggi sulle condizioni #SkyMotori #F1 #Formula1 - LauraSganzerla : RT @TgrVeneto: Delicata procedura neurochirurgica per complicanze del trauma cranico. Zanardi è tuttora in terapia intensiva. #ioseguotgr #… - LauraSganzerla : RT @rtl1025: Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive do… -