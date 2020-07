Zenga: “Abbiamo commesso alcuni errori. Pereiro ha fatto bene” (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari Walter Zenga, al termine della gara persa con l’Udinese, ha parlato in in conferenza stampa:“Se avessimo approcciato la partita dall’inizio come nel secondo tempo si sarebbe visto un altro Cagliari. Abbiamo sbagliato qualcosa nella distribuzione del gioco, poi ci si siamo sistemati e abbiamo fatto meglio”.Zenga ha parlato dei cambi: “Ho tolto Ladinetti perché volevamo essere più offensivi, l’ho cambiato non per la sua prestazione che è stata buona, invece nel centrocampo a due abbiamo pensato facesse fatica. Pereiro ha fatto bene, il suo ruolo è quello sottopunta e ha fatto anche bene. Ragatzu è entrato da falso 9, poi lo abbiamo allargato: è un giocatore che può fare ... Leggi su alfredopedulla

