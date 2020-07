Tiburtina, strada chiusa a causa di un incidente… avvenuto 3 giorni fa: l’Ama non pulisce i detriti (Di domenica 26 luglio 2020) Via Tiburtina 3 giorni – e mezzo – dopo il terribile incidente mortale avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 Luglio: la strada è ancora chiusa, con le transenne messe nel momento in cui la polizia locale ha iniziato a effettuare i rilievi relativi allo scontro tra una Lancia Ypsilon e un Iveco 56 della ditta AVR, che lavora per conto di AMA per il trasporto della carta e del cartone. Il terribile incidente era verso le ore 2:30, tra una Lancia Ypsilon e un compattatore dei rifiuti Iveco 56. Nello scontro il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, era morto sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Tiburtina all’altezza del civico 1331, nella zona compresa tra Settecamini e il Grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Tiburtina strada Tiburtina, strada chiusa a causa di un incidente… avvenuto 3 giorni fa: l’Ama non pulisce i detriti Il Corriere della Città A24: chiusure e deviazioni per lavori pavimentazione Tpu

TIVOLI - Strada di Quintiliolo chiusa, dopo due mesi il muro è ancora da rifare – VIDEO

L’ultimo segnale dal Comune di Tivoli è arrivato il 13 giugno, cinque giorni dopo quella che viene definita la “frana” di Quintiliolo. Era un comunicato del vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici ...

