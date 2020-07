Serie A, Bologna-Lecce 3-2: salentini spreconi, Barrow li gela nel recupero (Di domenica 26 luglio 2020) Il Lecce si complica notevolmente la vita.I salentini hanno ceduto 3-2 nella sfida del Dall'Ara contro il Bologna al termine di un match adrenalinico che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo. Avanti di due reti nei primi cinque minuti di gioco con le reti di Palacio e Soriano, i padroni di casa hanno ceduto agli attacchi degli ospiti che nel recupero del primo tempo hanno trovato l'1-2 con un colpo di petto di Mancosu. Ripresa a tinte giallorosse che prima la riacciuffa con un mancino sotto l'incrocio di Pippo Falco e poi rischia di vincerla con diverse occasioni da rete non sfruttate al meglio dai pugliesi. La rete del definitivo 3-2 la mette a segno Barrow al 94' dopo un contropiede 2 contro 1 su assist di Orsolini. Sconfitta dolorosa per il Lecce che resta a -4 dal Genoa a ... Leggi su mediagol

