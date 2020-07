Ryan Reynolds: “Darò 5.000 dollari a chi ritrova un orsacchiotto rubato” (Di domenica 26 luglio 2020) Ryan Reynolds ha offerto su Twitter una ricompensa di 5.000 dollari per chi riuscirà a trovare un orsacchiotto rubato a Vancouver rubato ad una bambina che ha perso la madre lo scorso anno. Ryan Reynolds ha offerto su Twitter una ricompensa di 5.000 dollari per chi riuscirà a trovare un orsacchiotto rubato a Vancouver. L'attore canadese, ora residente negli Stati Uniti ma molto legato al suo paese d'origine, ha sentito dell'accaduto tramite il telegiornale, dove è stato spiegato il valore sentimentale dell'orso per la sua proprietaria, la giovane Mara, che lo rivuole a tutti i costi (era all'interno di uno zaino contenente anche un iPad). La voce dell'orsacchiotto è una registrazione fatta dalla madre della ... Leggi su movieplayer

Screenweek : Il film d'avventura conosciuto col nome #OurNameIsAdam è stato comprato da @NetflixIT Dopo Free Guy #RyanReynolds s… - sfiorata82 : RT @ciakmag: Attenti a quei due #RyanReynolds e #SamuelLJackson per una serie tv di #Quibi - ciakmag : Attenti a quei due #RyanReynolds e #SamuelLJackson per una serie tv di #Quibi - scopebrusc : Io e mia sorella stiamo guardando Deadpool e a un certo punto del film ho esclamato senza neanche rendermene conto… - Vamonluvi : Blake Lively e Ryan Reynolds uscite il nome della bimba che qui dobbiamo risolvere questo mistero. #Folklore -