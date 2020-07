Roma. Non gli dà l’elemosina, senzatetto mima una testata al volto e minaccia di morte l’uomo a cui tutti i giorni chiedeva soldi (Di domenica 26 luglio 2020) Per oltre un mese un senza fissa dimora ha avvicinato un uomo che portava la figlioletta a passeggio in piazza Testaccio e ogni volta, sempre più insistentemente, chiedeva offerte di denaro “per comprare la birra”. Puntuale arrivava il diniego da parte dell’uomo, e altrettanto puntuali arrivavano le minacce e le offese da parte di quel personaggio: il culmine, però, si è verificato quando, dopo l’ennesima richiesta di soldi e il conseguente rifiuto ottenuto, il senza fissa dimora ha affrontato la vittima, avvicinandosi al suo volto e mimando una “testata”, senza colpirlo, minacciandolo di morte qualora lo avesse rivisto nella piazza. LEGGI ANCHE: Tragedia choc a Roma, litiga con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

