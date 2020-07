Programmi TV di stasera, lunedì 27 luglio 2020. Sul Nove l’intramontabile «Dirty Dancing» (Di lunedì 27 luglio 2020) Dirty Dancing - Patrick Swayze Rai1, ore 21.25: Il Giovane Montalbano 2 (Replica) Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del 2015, con Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona. La transazione: Da tre mesi Livia e Salvo sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Ma Salvo è malinconico e scostante, si rianima solo quando lavora. Sono state aperte e svaligiate 60 cassette di sicurezza alla Banca Agricola e tante cose non quadrano. Per capirci qualcosa di più il commissario si rivolge a Stella, la giovane direttrice della Banca Popolare di Montelusa. Grazie al suo aiuto Montalbano scopre che la Banca Agricola è in realtà il forziere privato dei Sinagra. Ma è l’omicidio di Corrado Militello, un anziano medico in pensione, che si intreccia con la sua vicenda personale. Montalbano ... Leggi su davidemaggio

