Pisa-Ascoli in tv: data, orario e come vederla in streaming, Serie B 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Tutto pronto per Pisa-Ascoli, match della trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. Alle 21:00 di lunedì 27 luglio le due squadre scenderanno in campo nella cornice dell’Arena Garibaldi con l’obiettivo dei tre punti che possono permettere alle due squadre di avvicinarsi alla zona playoff con una giornata di anticipo. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn: potrete seguirla in tv o su qualsiasi altro dispositivo. Leggi su sportface

