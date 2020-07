Oscar Damiani: “Osimhen vale tutti soldi spesi. Preso un top player” (Di domenica 26 luglio 2020) Oscar Damiani commenta l’arrivo di Osimhen Ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il procuratore Oscar Damiani JR il quale ha commentato l’arrivo di Victor … L'articolo Oscar Damiani: “Osimhen vale tutti soldi spesi. Preso un top player” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

