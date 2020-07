Muore a 104 anni Olivia de Havilland, due volte premio Oscar e attrice in Via Col Vento (Di domenica 26 luglio 2020) Se n’è parlato tanto per motivi non prettamente artistici, negli ultimi tempi. Parliamo di Via Col Vento, grande classico del 1939. Nel film interpretava il ruolo di Melania Hamilton. E proprio per questa interpretazione ottenne la nomination all’Oscar come attrice non-protagonista. Ne vinse due, in seguito, nel 1947 e nel 1950 – come protagonista, in A ciascuno il suo destino e ne L’ereditiera. Parliamo di Olivia de Havilland. La iconica attrice è morta a 104 anni. Come riportano i tabloid britannici, la donna (che era nata a Tokyo da genitori inglesi) è morta serenamente nel sonno nella sua casa di Parigi. Aveva compiuto 104 anni proprio a inizio mese e aveva detto ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Muore 104 E' morta Olivia de Havilland Io Donna Muore a 104 anni l'ex atleta Giuseppe Ottaviani

Roma, 20 lug. (askanews) - La Regione Marche perde uno dei suoi campioni. È scomparso all'età di 104 anni Giuseppe Ottaviani, atleta e figura molto nota a livello nazionale per le tante vittorie conqu ...

Aspettando il Giro d’Italia le Langhe scaldano i motori con l’edizione 104 del "Gran Piemonte"

Percorso molto impegnativo all’interno delle Langhe a cavallo fra le province di Asti e Cuneo, con un circuito finale di circa 44 km da percorre due volte in mezzo ai vigneti della zona di Alba. Si af ...

