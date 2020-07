Multe a Ischia e a Milano a chi non indossa la mascherina. Vaia: "Test rapidi per contenere i focolai" (Di domenica 26 luglio 2020) Il Covid fa ancora paura. Per questo motivo, nonostante siamo lontani dai numeri dei mesi del lockdown, i governatori delle varie Regioni tentano in tutti i modi di contenere i contagi e tenere alta la guardia. Lo fa il Lazio imponendo la temporanea chiusura degli ingressi di alcune piazze della movida romana a fronte dei 2500 controlli nel fine settimana con la conTestazione di circa 800 illeciti. Sanzionato anche uno stabilimento del litorale romano per violazione norme anti-covid. Ma non è il solo.Dopo l’ordinanza di Vincenzo De Luca, governatore della Campania che ha imposto Multe fino a 1000 euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi, sono piovute le prime sanzioni. Tre Multe nella giornata di sabato a Salerno. Una nella giornata di domenica a ... Leggi su huffingtonpost

SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Multe a Ischia e a Milano a chi non indossa la mascherina. Vaia: 'Test rapidi per contenere i focolai' - HuffPostItalia : Multe a Ischia e a Milano a chi non indossa la mascherina. Vaia: 'Test rapidi per contenere i focolai' - ilgolfo24_it : Movida e norme anti contagio, prime multe a Ischia - cronista73 : Senza mascherine: prime multe da mille euro ad Ischia e a Salerno - cronista73 : Senza mascherine: prime multe da mille euro ad Ischia e a Salerno -