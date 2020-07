Monza, a un passo l’acquisto di Carlos Augusto dal Corinthians (Di domenica 26 luglio 2020) Il Monza sarebbe vicino all’acquisto del terzino Carlos Augusto Dopo l’acquisto dell’attaccante Gytkjaer, il Monza sarebbe vicino a chiudere un altro colpo di mercato in vista della prossima Serie B. Come riporta Sky Sport, il club lombardo sarebbe a un passo da Carlos Augusto; terzino del Corinthians. La trattativa, che potrebbe essere ufficiale a breve, potrebbe concludersi sulla base di 4 milioni di euro, con una clausola che permetterebbe al club brasiliano di guadagnare il 40% della futura rivendita. Su Carlos Augusto, terzino sinistro classe 1999, c’erano anche Genoa, Torino, Sampdoria e Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo l'acquisto dell'attaccante Gytkjaer, il Monza sarebbe vicino a chiudere un altro colpo di mercato in vista della prossima Serie B. Come riporta Sky Sport, il club lombardo sarebbe a un passo da C ...