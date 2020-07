Juventus, i convocati di Sarri per la sfida contro la Sampdoria (Di domenica 26 luglio 2020) Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il posticipo della 36° giornata di Serie A 2019/2020 che vedrà la Juventus in campo contro la Sampdoria. Quello in scena domenica 26 luglio alle ore 21.45 potrebbe essere il match scudetto per i bianconeri che nello scorso turno hanno fallito il primo match point contro l’Udinese. Di seguito l’elenco dei convocati. #JuveSamp 📋 I convocati ⚪️⚫️#FinoAllaFine pic.twitter.com/4DAOjUR9JV — JuventusFC (@Juventusfc) July 26, 2020 Leggi su sportface

La Juventus vuole scordare Udine e festeggiare oggi il suo Scudetto. Contro la Sampdoria torna Bonucci in difesa, Pjanic verso la panchina. La Juventus deve rialzare la testa e non perdere la calma, s ...

