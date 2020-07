"In Parlamento mi arrivavano bigliettini sulle mutande che indossavo". Ilona Staller, confessioni scomodissime: chi mette in imbarazzo (Di domenica 26 luglio 2020) Ilona Staller ha sempre una passione per la politica, dopo essere stata deputata per il partito radicale. Oggi è molto critica col governo italiano. "Certo che lo sono, qui la gente si è ammazzata e gli aiuti non sono arrivati come negli altri paesi europei. A me questo governo non va giù. Mi piace Zaia, ha cervello. E poi Vittorio Sgarbi: dovrebbe essere alla guida del Paese, ha una cultura che manca totalmente in Parlamento. È un genio e, come lui, anche io ho dubbi sulla veridicità del Covid e su tutto quello che ci hanno raccontato. Visto l'andazzo non escludo di candidarmi di nuovo". Intervistata dal Tempo la Staller ricorda i suoi anni in Parlamento: "Il primo giorno c'era talmente tanta gente a Montecitorio, che non riuscivo a raggiungere ... Leggi su liberoquotidiano

