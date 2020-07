Il fidanzato di Casalino è nei guai ma non molla: "Compro un corso" (Di domenica 26 luglio 2020) Luca Sablone Il portavoce del premier Conte chiarisce: "Sapevo solo che stava facendo un corso per trading". Ma il ragazzo non si arrende: "Voglio continuare a imparare" guai per il fidanzato di Rocco Casalino, che sarebbe stato segnalato all'antiriciclaggio per un'operazione sospetta: sotto la lente di ingrandimento è finito un bonifico di 50mila euro arrivato sul proprio conto corrente. Stando all'indiscrezione fornita da La Verità, tutto sarebbe partito da un esame della carta prepagata: José Carlos Alvarez Aguila avrebbe spostato circa 150mila euro, provenienti da una indennità di disoccupazione NASpI, da alcuni "bonifici senza causale" e da "un bonifico proveniente da un conto tedesco della Plus500, società finanziaria internazionale che fornisce ... Leggi su ilgiornale

