Grande Fratello Vip: in Casa un opinionista di Barbara D’Urso? (Di domenica 26 luglio 2020) Pare che un noto opinionista dei programmi di Barbara D’Urso sia molto vicino alla firma del contratto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: nel cast un noto opinionista di Barbara D’Urso? Ormai sapete bene che la quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini che avrà al suo fianco Pupo come opinionista. La coppia ha convinto l’azienda nella quarta edizione e si sta preparando per la nuova avventura. Gira voce che il conduttore quest’anno non solo voglia affrontare le storie personali dei concorrenti, così come ha fatto nella quarta edizione, ma che voglia ... Leggi su kontrokultura

JuveMer93851167 : @Giolpetelli1 @Stefano_Sedrani @VujaBoskov Ao,a stronzo! Ma chi cazzo se ne frega del merda di casalino! Un coglion… - nonegoziabili : RT @RodolfoCasadei: Un boss della comunicazione suona la sveglia: «Cricetini, ribellatevi al Grande Fratello» - massc0 : @GagliardoneS Abbiamo un governo guidato da un ex del Grande Fratello,un avvocato fallito,un bibitaro,più una lunga lista di incompetenti. - chetrashh_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): nel tugurio Serena Garitta cerca in tutti i modi di sedurre Patrick Ray Pugliese - LuigiIvanV : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… -