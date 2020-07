GF Vip, la richiesta folle per partecipare al programma arriva da lei. Alfonso Signorini senza parole (Di domenica 26 luglio 2020) Due mesi circa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. I preparativi vanno avanti e il gossip già si scatena. A sganciare la bomba è il settimanale Nuovo che, citando fonti anonime, scrive di una richiesta assurda. 100mila euro per partecipare al programma. La vip in questione sarebbe la contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Alfonso Signorini. Amicizia di cui i fan sono a conoscenza tanto che sui social non è mancata l’ironia: “Tanto amici che ti chiede 100mila euro”, scrive un’utente su Facebook. Le trattative sono attualmente in corso e, a quanto pare, il Grande Fratello vorrebbe vedere nella casa più spiata d’Italia anche la figlia Giada De Blanck. Per ora bocche cucite ma la coppia madre – figlia all’interno della casa ... Leggi su caffeinamagazine

