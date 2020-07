Furia Toninelli su Salvini: “Va in giro a straparlare per coprire i suoi continui disastri” (Di domenica 26 luglio 2020) “Salvini, nelle sue vacanze itineranti per l’Italia, va in giro a straparlarlare del buongoverno del centrodestra. Se il riferimento è la Lombardia siamo alle comiche. È evidente che attacca tutti per cercare di distrarre l’attenzione dalla Lega e dai suoi continui disastri“. Così, su twitter, l’ex ministro Danilo Toninelli, che attacca il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su sportface

“Salvini, nelle sue vacanze itineranti per l’Italia, va in giro a straparlarlare del buongoverno del centrodestra. Se il riferimento è la Lombardia siamo alle comiche. È evidente che attacca tutti per ...

La distanza abissale tra realtà e populismo (di G. Fauceglia)

Proverò a svolgere un ragionamento sulla vicenda Autostrade, semplificando e tenendo conto delle difficoltà tecniche che necessariamente l’argomento impone. Il giorno stesso della tragica vicenda del ...

