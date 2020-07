De Bruyne è il re degli assist in Premier League: eguagliato Henry (Di domenica 26 luglio 2020) Cala il sipario sulla Premier League. E’ tempo di bilanci e di statistiche. Per Kevin De Bruyne c’è un vero e proprio record di assist. Sono ben 20 gli assist che il centrocampista belga ha confezionato suoi compagni di squadra. Il calciatore classe 1991 eguaglia così i numeri di Thierry Henry nella stagione 2002-2003. A margine della vittoria del suo Manchester City, ai danni del Norwich, De Bruyne ha dichiarato: “Ne ho altri due – mi sono stati tolti due e continuerò a dirlo, quindi per me ero già sopra ad Henry! Ma quello che è. Ho bisogno dei miei compagni di squadra, ovviamente cerco sempre di farli segnare, e sono grato quando lo fanno. È bello avere questo record ed è bello ... Leggi su alfredopedulla

