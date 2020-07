Day Dreamer soap: anticipazioni lunedì 27 Luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Continua il successo e la storia avvincente di Day Dreamer soap turca sbarcata in Italia su Canale 5 il 10 Giugno. Arrivano le nuove anticipazioni relative alla puntata di lunedì 27 Luglio che si preannuncia ricca di fatti importanti per Can e Sanem. Ci eravamo lasciati con Sanem che involontariamente ha rotto la preziosa macchina fotografica di Can, ma lui alla fine la consolata. Osman ormai ha cambiato vita, decidendo di intraprendere il lavoro di modello a tutti gli effetti e non più quello di macellaio. Leyla è gelosa di Aylin perchè ormai si è scoperta innamorata di Emre, anche se sa di non poterlo mai avere perchè lui non prova per lei gli stessi suoi sentimenti. Leggi anche: DayDreamer soap Turca: le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Cris84272382 : @canyaman1989 Sei sempre affascinante ma ... ora sono troppo presa da Day Dreamer ...???????? - harsinthjum : RT @chewiehey: Sono alla terza puntata di Day Dreamer e non so perché ma mi sta piacendo tantissimo sembra una fanfiction uscita da wattpad… - chewiehey : Sono alla terza puntata di Day Dreamer e non so perché ma mi sta piacendo tantissimo sembra una fanfiction uscita d… - aboutmoonlight_ : @eleonorafandom “Her Sey Biraz Hala Sen” è la canzone dell’episodio 39 di Day Dreamer e “Alev Alev” sempre usata in… - lightson_____ : RT @iamamexal: Io dopo aver guardato Day Dreamer: #daydreamer -