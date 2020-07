Coronavirus, lieve discesa dei nuovi casi e stabile numero vittime. L’esperto: ondata di ritorno possibile (Di lunedì 27 luglio 2020) lieve discesa dei nuovi casi che sono 255 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 275). Per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. Sono 126 i pazienti guariti. Il dato, comunicato dal ministero della Salute, fa salire a 198.446 il numero complessivo dei guariti da inizio epidemia. Ad oggi i deceduti totali sono 35.107, i dimessi/guariti totali sono 198.446, i casi totali sono 246.118. E ancora: gli attuali positivi sono 12.565 e finora sono stati effettuati 6.560.572 tamponi, +40.526 da ieri. Sono 5 le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata.Intanto, appare sempre più possibile ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Coronavirus lieve aumento dei positivi in Italia, 275 #ANSA - Tg3web : Lieve discesa dei nuovi contagi di coronavirus. Cinque le vittime in Italia, e anche oggi non ci sono decessi in Lo… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Lieve discesa dei nuovi contagi di coronavirus. Cinque le vittime in Italia, e anche oggi non ci sono decessi in Lombardia. A p… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Mentre in Italia si registra un lieve calo dei nuovi casi di coronavirus, 255 contro i 275 di ieri, e un numero stabile dei d… - LaStampa : Mentre in Italia si registra un lieve calo dei nuovi casi di coronavirus, 255 contro i 275 di ieri, e un numero sta… -