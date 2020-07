Coronavirus, 255 nuovi positivi e +3 in terapia intensiva (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 26 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 246.118, con un incremento rispetto al 25 luglio di 255 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.565, con un incremento di 123 assistiti rispetto al 25 luglio. Tra gli attualmente positivi, sono 44 (+3) in cura presso le terapie intensive. 735 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 4 pazienti rispetto al 25 luglio. 11.786 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 5 e portano il totale a 35.107. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 198.446, con un incremento di 126 persone rispetto al 25 luglio. Il numero di tamponi ... Leggi su ildenaro

