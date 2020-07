Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si salutono in aeroporto: suocera furiosa dopo Made in Sud (Di domenica 26 luglio 2020) Belen e Stefano non si salutano in aeroporto Nelle ultime ore sono giunte nuove indiscrezioni sulla fine della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una rottura brusca tanto che tra il ballerino napoletano e la soubrette argentina non c’è stato più nessun contatto. Infatti i due si vedono solamente per mettersi d’accordo per l’educazione del figlioletto Santiago. L’ultima prova è arrivata da una clip postata dalla pagina IG Very Inutil People nella quale si vede l’ex coppia all’aeroporto del capoluogo lombardo. Lei è rientrata da Ibiza per recarsi a Roma per registrare Tu si que vales, mentre il suo ex era lì per prendere il figlio che non vedeva da una ... Leggi su kontrokultura

