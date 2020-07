Barbara D’Urso ricorda commossa i genitori nel giorno più importante (Di domenica 26 luglio 2020) Sono giorni di meritato riposo per Barbara D’Urso che, nonostante le vacanze, non perde occasione per condividere i suoi momenti di relax e cucina con i fan. L’amata conduttrice non ha perso le abitudini prese durante il lockdown, continua infatti a mostrare ai fan le sue ricette e tanto altro. Nella giornata di domenica 26 luglio però, il profilo Instagram della conduttrice si è tinto di nostalgia e amore nel ricordare un momento importante per la storia della sua famiglia. Barbara D’Urso ricorda i genitori Una data impressa nella storia della sua famiglia, un punto fisso nel tempo che per Barbara D’Urso rappresenta l’esempio d’amore vero. Questo il significato della foto nostalgica postata dalla conduttrice ... Leggi su thesocialpost

Mospengoaspe : @Axen0s @di_meb @giuslit lì che? Ma io te parlo dell’amore tuo, quello col chiodo, quello che sta al 3 per cento pe… - itszanie : La gif di Barbara Carmelita D’Urso io sto morendo - zazoomblog : Barbara d’Urso fa una dolorosa confessione su Instagram: “Mi mancate” - #Barbara #d’Urso #dolorosa… - zazoomblog : Barbara D’Urso ricorda un anniversario importante - #Barbara #D’Urso #ricorda - mylifeasrita : @yralii Non ti preoccupare presto intervista esclusiva con barbara d’urso ti chiamo come ospite onorario -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia