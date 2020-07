Allarme migranti, 140 in difficoltà al largo: “stiamo morendo” (Di domenica 26 luglio 2020) Due imbarcazioni con 140 migranti in totale, sono in difficoltà al largo. Lo riferisce Alarm Phone: “le autorità maltesi e italiane non rispondono”. foto di archivioDramma nel dramma. Allarme per chi riesce a sbarcare, e Allarme per chi alle coste non riesce ad arrivare a causa di avarie alle imbarcazioni. Mentre a Lampedusa continuano gli sbarchi di barche e barchini, Alarm Phone lancia un drammatico appello. Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua. “Stiamo morendo”, gridano da bordo. Un altro natante, con 45 persone, si trova sempre in zona Sar maltese. “Le ... Leggi su chenews

