Vite al limite e Poi su Real Time: stasera la storia di Lupe Samano (Di sabato 25 luglio 2020) Il giorno 11 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Lupe Samano (detta Lupita). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso talmente particolare da decidere di dividere la vicenda in due puntate che chiusero di fatto la stagione. Vite al limite – Lupe Samano Lupita, la protagonista, ha 39 anni, vive a San Bernardino nello stato di California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 136 kg per arrivare a 155 ... Leggi su ascoltitv

