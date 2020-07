Turismo, crollo degli stranieri per il coronavirus: le città più in crisi (Di sabato 25 luglio 2020) Il Turismo è il settore messo più alla prova dal nuovo coronavirus durante i mesi del lockdown e quello che vivrà l’anno più di crisi per le difficoltà causate dalle stringenti regole nei viaggi e la paura per il Covid-19. Uno studio dell’Enit, l’Agenzia nazionale Turismo, stima per il 2020 in circa il 55% il calo delle visite dall’estero in Italia. Si tratta di 51 milioni di turisti in meno che equivalgono a una riduzione di 165milioni di pernottamenti e una perdita di 67 miliardi di entrate nelle casse del settore turistico. Nelle stime dell’Enit il crollo dovrebbe essere più attenuato per quanto riguarda il Turismo interno che farà registrare un -31% rispetto al 2019, circa 16 milioni di persone. Ad essere ... Leggi su quifinanza

Claudio95541310 : @mario_iacone @micheleboldrin @LaCastelliM5s Ma si rende conto del calo dei consumi che c'è stato? Ma bimestrale do… - italiafirst : RT @Gaznevada66: @fdragoni Direi probabile default considerando poi la recessione inevitabile, gettito fiscale in caduta libera, licenziame… - Marce__72 : RT @KarlOne71: Quest'anno, mete più gettonate per le ferie sono Toscana, Puglia e Sicilia. In #Sardegna crollo totale del #turismo, anche… - mrcrto : RT @Gaznevada66: @fdragoni Direi probabile default considerando poi la recessione inevitabile, gettito fiscale in caduta libera, licenziame… - KarlOne71 : Quest'anno, mete più gettonate per le ferie sono Toscana, Puglia e Sicilia. In #Sardegna crollo totale del… -