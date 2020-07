Thiago Silva: «Tristi per Mbappé, giocatore chiave per noi» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Thiago Silva ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Paris Saint Germain in Coppa di Francia – VIDEO Thiago Silva ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Paris Saint Germain contro il Saint-Etienne in Coppa di Francia. «È dura quando succedono cose così. Siamo tutti Tristi per Kylian Mbappè. Siamo anche contenti per la vittoria del titolo. È vero, quella di oggi è stata una gara complicata. Non abbiamo giocato bene. Siamo allo stesso tempo felici per il titolo e Tristi per Kylian». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

