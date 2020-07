Statua di Cristoforo Colombo rimossa a Chicago in seguito alle proteste (Di sabato 25 luglio 2020) Una Statua di Cristoforo Colombo nel Grant Park, nel centro di Chicago, è stata rimossa venerdì, una settimana dopo che i manifestanti hanno cercato di rovesciare il monumento all’esploratore italiano scontrandosi con la polizia. Statua di Cristoforo Colombo rimossa a Chicago nella notte La controversa Statua è stata spostata su indicazione del sindaco della città, … Leggi su periodicodaily

mangela46 : RT @ImolaOggi: ??Antirazzismo, la sindaca 'democratica' di Chicago fa rimuovere la statua di Cristoforo Colombo nel quartiere di Little Ital… - Ambrakey1 : RT @ImolaOggi: ??Antirazzismo, la sindaca 'democratica' di Chicago fa rimuovere la statua di Cristoforo Colombo nel quartiere di Little Ital… - ADTacito : RT @ImolaOggi: ??Antirazzismo, la sindaca 'democratica' di Chicago fa rimuovere la statua di Cristoforo Colombo nel quartiere di Little Ital… - LucyMilano92 : RT @ImolaOggi: ??Antirazzismo, la sindaca 'democratica' di Chicago fa rimuovere la statua di Cristoforo Colombo nel quartiere di Little Ital… - giuseppelandi : RT @ImolaOggi: ??Antirazzismo, la sindaca 'democratica' di Chicago fa rimuovere la statua di Cristoforo Colombo nel quartiere di Little Ital… -